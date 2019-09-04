- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الهيئة الملكية بينبع تبرم عقوداً تنموية بأكثر من 20 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الهيئة الملكية بينبع تبرم عقوداً تنموية بأكثر من 20 مليون ريال
متابعات الخليج 365 - واس
وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة, المهندس حامد بن خضر سبيه اليوم , عقدين تنمويين بمدينة ينبع الصناعية، وجاء العقد الأول لتأهيل نظام إخماد الحريق في مستودعات الهيئة الملكية، ويتضمن أعمال شراء المواد والمعدات والعمال ومدة التنفيذ 330 يوماً بقيمة 3,849,462 ريالاً مع إحدى الشركات الوطنية.
وجاء العقد الثاني لإنشاء عمائر سكنية بحي السميري بينبع الصناعية المرحلة الثانية مع إحدى المؤسسات الوطنية بقيمة 17.279.217 ريالاً، ويشمل العقد أعمال التوريد والإنشاء والاختبار والتشغيل التجريبي وغرفة مضخات وجميع الأعمال اللازمة، وتأتي هذه العقود إكمالاً للخطوات الطموحة في تطوير مدينة ينبع الصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الملكية بينبع تبرم عقوداً تنموية بأكثر من 20 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.