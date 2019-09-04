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الهيئة الملكية بينبع تبرم عقوداً تنموية بأكثر من 20 مليون ريال

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2019-09-04

الهيئة الملكية بينبع تبرم عقوداً تنموية بأكثر من 20 مليون ريال

متابعات الخليج 365 - واس

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة, المهندس حامد بن خضر سبيه اليوم , عقدين تنمويين بمدينة ينبع الصناعية، وجاء العقد الأول لتأهيل نظام إخماد الحريق في مستودعات الهيئة الملكية، ويتضمن أعمال شراء المواد والمعدات والعمال ومدة التنفيذ 330 يوماً بقيمة 3,849,462 ريالاً مع إحدى الشركات الوطنية.

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وجاء العقد الثاني لإنشاء عمائر سكنية بحي السميري بينبع الصناعية المرحلة الثانية مع إحدى المؤسسات الوطنية بقيمة 17.279.217 ريالاً، ويشمل العقد أعمال التوريد والإنشاء والاختبار والتشغيل التجريبي وغرفة مضخات وجميع الأعمال اللازمة، وتأتي هذه العقود إكمالاً للخطوات الطموحة في تطوير مدينة ينبع الصناعية.





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