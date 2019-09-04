بدر الفرحان: عالمنا العربي جوهرة تراثية عالمية

2019-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن المملكة ستظل داعمًا رئيسًا لكل الجهود والمساعي لتعزيز التراث حول العالم.

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وأضاف الفرحان أن اليوم سيعمل مع زملائه في المجموعة العربية بالمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) من أجل التنمية المتحفية.

وختم وزير الثقافة بقوله: عالمنا العربي جوهرة تراثية عالمية.