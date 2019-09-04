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بدر الفرحان: عالمنا العربي جوهرة تراثية عالمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن المملكة ستظل داعمًا رئيسًا لكل الجهود والمساعي لتعزيز التراث حول العالم.
وأضاف الفرحان أن اليوم سيعمل مع زملائه في المجموعة العربية بالمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) من أجل التنمية المتحفية.
وختم وزير الثقافة بقوله: عالمنا العربي جوهرة تراثية عالمية.
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