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2019-09-04 إنشاء مركز للكلى في أحد رفيدة متابعات الخليج 365 - واس سلمت “صحة عسير” مؤخراً، موقع مركز الكلى بمستشفى محافظة أحد رفيدة، بسعة 20 سريراً، غسيل كلوي الذي تبرع به رجل الأعمال صالح الراشد، وذلك لمقاول المشروع.

ويعد المركز رافداً للخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم للمرضى والمراجعين من قبل المستشفى لسكان المحافظة والمراكز المجاورة لها.









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