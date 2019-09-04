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تعرف على رسوم الخدمات البنكية والصراف الآلي
30 ريالًا عند إصدار البطاقة المفقودة أو التالفة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت البنوك السعودية، عن الحد الأعلى لرسوم الخدمات البنكية، بالإضافة إلى الحد الأقصى للرسوم المسموح بها والتي يمكن للبنك أو المصرف –وليس بالضرورة– أن يتقاضاها من العملاء مقابل خدماته بعد موافقتهم.
ولفتت البنوك السعودية إلى أن تأسيس أمر دفع مستديم لمرة واحدة رسومًا قدرها 10 ريالات في حال إجرائها إلكترونيًا، و15 ريالًا في حال كانت من الفرع، أما رسوم التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع في نفس اليوم قيمته 7 ريالات في حال كانت إلكترونيًا، و25 ريالًا في حال الحضور للفرع.
أما التحويل إلى بنك خارج المملكة فيتضمن 50 ريالًا بالتحويل إلكترونيًا و75 ريالًا في حال الحضور للفرع وبالنسبة إلى تعديل أو إلغاء حوالة خارج المملكة وتتضمن 15 ريالًا بالتعديل إلكترونيًا و25 ريالًا في حال الحضور للفرع.
وعن رسوم بطاقة الصراف الآلي فهي 25 ريالًا في حال السحب النقدي لبطاقات الحسم المباشر دوليًا، و30 ريالًا عند إصدار البطاقة المفقودة أو التالفة، أو في حال حدوث خطأ في الرقم السري لثلاث مرات.
وتبلغ قيمة الاستفسار عن الرصيد في الصراف الآلي داخل دول مجلس التعاون الخليجي 3 ريالات، فيما تصل رسوم الاستفسار عن الرصيد على الصراف الآلي بالمملكة 3.5 ريال.
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