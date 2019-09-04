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أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء

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شكرا لقرائتكم أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-04

أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

تباينت أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء خلال التعاملات الصباحية، وفيما يلي تقدم “متابعات الخليج 365” أسعار العملات مقابل العملة المحلية:

جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.2263 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.4182 جنيه مصري

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.0834 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 11.9910 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.0311 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 32.1215 دينار جزائري

دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 9.9462 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

دينار عراقي (IQD)

1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 317.1995 دينار عراقي

دينار أردني (JOD)

1 دينار أردني = 5.2893 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1891 دينار أردني

دينار كويتي (KWD)

1 دينار كويتي = 12.3346 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0811 دينار كويتي

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ليرة لبنانية (LBP)

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 401.9493 ليرة لبنانية

دينار ليبي (LYD)

1 دينار ليبي = 2.6601 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3759 دينار ليبي

درهم مغربي (MAD)

1 درهم مغربي = 0.3876 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5799 درهم مغربي

ليرة سورية (SYP)

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.2310 ليرة سورية

شلن صومالي (SOS)

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 153.7738 شلن صومالي

ريال عماني (OMR)

1 ريال عماني = 9.7394 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني

ريال قطري (QAR)

1 ريال قطري = 1.0300 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9709 ريال قطري

دينار تونسي (TND)

1 دينار تونسي = 1.3038 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7670 دينار تونسي

ريال يمني (YER)

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7452 ريال يمني





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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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