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2019-09-04 أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء متابعات الخليج 365 - الرياض تباينت أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء خلال التعاملات الصباحية، وفيما يلي تقدم “متابعات الخليج 365” أسعار العملات مقابل العملة المحلية: جنيه مصري (EGP) 1 جنيه مصري = 0.2263 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.4182 جنيه مصري درهم إماراتي (AED) 1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي جنيه سوداني (SDG) 1 جنيه سوداني = 0.0834 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 11.9910 جنيه سوداني دينار جزائري (DZD) 1 دينار جزائري = 0.0311 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 32.1215 دينار جزائري دينار بحريني (BHD) 1 دينار بحريني = 9.9462 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني دينار عراقي (IQD) 1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 317.1995 دينار عراقي دينار أردني (JOD) 1 دينار أردني = 5.2893 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1891 دينار أردني دينار كويتي (KWD) 1 دينار كويتي = 12.3346 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0811 دينار كويتي Advertisements ليرة لبنانية (LBP) 1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 401.9493 ليرة لبنانية دينار ليبي (LYD) 1 دينار ليبي = 2.6601 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3759 دينار ليبي درهم مغربي (MAD) 1 درهم مغربي = 0.3876 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5799 درهم مغربي ليرة سورية (SYP) 1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.2310 ليرة سورية شلن صومالي (SOS) 1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 153.7738 شلن صومالي ريال عماني (OMR) 1 ريال عماني = 9.7394 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني ريال قطري (QAR) 1 ريال قطري = 1.0300 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9709 ريال قطري دينار تونسي (TND) 1 دينار تونسي = 1.3038 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7670 دينار تونسي ريال يمني (YER) 1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7452 ريال يمني









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