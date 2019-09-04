شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة تبوك: وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

أعلنت جامعة تبوك اليوم (الأربعاء)، توفر عددٍ من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة «رجال ونساء» عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة، وممن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وَفْق ما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وَفْقًا للشروط والمواعيد الموضحة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ من غدٍ (الخميس)، وحتى يوم الخميس 1441/1/13، من خلال رابط نظام التوظيف الإلكتروني: https://www.ut.edu.sa.