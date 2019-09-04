السعودية | تعرف على الدرعية التي تشهد بطولة الملاكمة للوزن الثقيل

شكرا لقرائتكم تعرف على الدرعية التي تشهد بطولة الملاكمة للوزن الثقيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواصل مدينة الدرعية السعودية ذات البعد التاريخي الحضور على خارطة المدن العالمية من خلال استضافة الأحداث والمناسبات الكبيرة.

فبعد نجاح بطولة الفورمولا E العام المنصرم تشهد المدينة نزال بطولة العالم المرتقب في الملاكمة للوزن الثقيل، الذي سيجمع حامل اللقب "آندي رويز جونيور" ومنافسه حامل اللقب السابق "أنتوني جوشوا" السبت 7 كانون الأول/ديسمبر تحت شعار "صراع على الكثبان الرملية".

ويسبق هذا النزال التاريخي مؤتمر صحافي الأربعاء.

عاصمة تاريخية

وتعتبر الدرعية التاريخية العاصمة القديمة للمملكة، أحد المواقع الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو.

كذلك، تحمل الدرعية إرثاً تاريخياً لتأسيس وتوحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز.

يشار إلى أن هذا النزال يعتبر أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية لهذا العام، وسيكون جزءاً من فعاليات موسم الدرعية 2019، إضافة لعدد كبير من الفعاليات العالمية الرياضية والترفيهية والثقافية، وسيقام النزال التاريخي الذي يحدث للمرة الأولى في الشرق الأوسط على حلبة مفتوحة في الهواء الطلق معدّة خصيصا لهذا الحدث في قلب المناظر الأثرية للدرعية التاريخية.

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ماذا تعرف عن الدرعية؟

تعتبر الدرعية واحدة من أكثر العواصم تأثيراً في القرنين الثاني والثالث عشر الهجري في الجزيرة العربية لأكثر من 274 عاماً.

والدرعية لم تغب عن المشهد التاريخي والسياسي إلا في فترات بسيطة قبل أن تنقل العاصمة للرياض على يد تركي بن عبدالله عام 1824، لتبقى منازل الدرعية في حي الطريف وهو الحي الذي سكنه آل سعود، وكذلك حي البجيري الذي يفصل بينهما وادي حنيفة الشهير.

وحي الطريف هو المسجل في قائمة التراث العالمي منذ 2010، حيث استطاعت السياحة السعودية تسجيل الموقع ضمن قائمة التراث العالمي لينضم إلى المواقع الخمسة السعودية التي تم تسجيلها، من بينها مدائن صالح ووسط مدينة جدة وحي الطريف وجبة والشويمس وواحة الأحساء وهي آخر المواقع المسجلة، وينتظر السعوديون تسجيل الموقع السادس بقرية رجال ألمع في عسير.

حي الطريف

حي الطريف يتميز بجدرانه الطينية العالية ذات الزخارف النجدية المميزة، حيث تشكلت الجدران ذات اللون البني الفاتح المأخوذ من طينة الأرض المشبعة بأعواد القمح والشعير، ليزيدها قوة وصلابة وتتمازج مع ألوان الطين في تشكيلات جاذبة.

ويهتم بناؤو الطين في منازلهم بأيديهم، حيث تشكل الأسقف من الأخشاب المحلية وجريد النخيل، كما يوضع الجبس الأبيض على الجدران لتزيينها مع نوافذ يسميها البناؤون المصاريع، حيث تعتبر جدران حي الطريف عالية وشاهقة ومزينة من الخارج ببعض التشكيلات الجميلة، فهي منازل ملوك وأمراء شهدوا تعاقبهم في حي الطريف، الحي الخاص بالأسرة الحاكمة السعودية.

ويصل ارتفاع مباني حي طريف لأربعة أدوار، وهو ما جعلها مميزة وفريدة لتدخل في قائمة التراث العالمي، لما تتمتع به من طراز عمراني مبهر وفريد على مستوى العالم.