محمد بن مسعود - الدمام - تشمل "العيص ووادي الفرع" وتستمر حتى الـ 8 مساء اليوم أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مع تدني مدى الرؤية. ويشمل التنبيه أجزاءً من منطقة المدينة المنوّرة, تتضمن "المدينة المنوّرة, محافظة العيص, محافظة وادي الفرع والأجزاء المجاورة". وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم. 04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 12:50 PM تشمل "العيص ووادي الفرع" وتستمر حتى الـ 8 مساء اليوم Advertisements "الأرصاد": سحب رعدية تصحبها رياح نشطة على المدينة المنوّرة "الأرصاد": سحب رعدية تصحبها رياح نشطة على المدينة المنوّرة أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مع تدني مدى الرؤية. ويشمل التنبيه أجزاءً من منطقة المدينة المنوّرة, تتضمن "المدينة المنوّرة, محافظة العيص, محافظة وادي الفرع والأجزاء المجاورة". وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": سحب رعدية تصحبها رياح نشطة على المدينة المنوّرة ،

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