، "علي وسرحان" .. معاناة سنتين تنتهي بتضحية أخوية في جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشقيق الأكبر حاول ثنيه عن القرار إلا أن الإصرار حسم الأمر

أنهى الشاب علي بن عمر الفاهمي؛ معاناة شقيقه الأكبر سرحان؛ مع الفشل الكلوي بعد تبرعه له بكليته، مجسّداً بذلك أسمى معاني الأخوة والإيثار والتضحية.

وأُجريت عملية التبرع في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد-، فبعد إجراء الفحوص اللازمة أكّد الفريق الطبي المباشر على العملية، عدم وجود ما يمنع من التبرع.

وأشار "الفاهمي"؛ إلى أنه كان يعتصر ألماً وهو يشاهد معاناة شقيقه الأكبر مع الغسيل اليومي لمدة عامين، فقرّر التبرع له رغم رفض أخيه ومحاولة ثنيه عن القرار إلا أنه أصرّ على ذلك وتمّت عملية التبرع.