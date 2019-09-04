، بدءاً بكرة القدم .. أكاديميات "هيئة الرياضة" تنطلق بالرياض والهدف 24 مدينة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
يطلق معهد إعداد القادة، أكاديميات الهيئة العامة للرياضة للفئات السنية من عمر 6 - 11، للأعمار من مواليد عام 2007 حتى عام 2012م في جميع الرياضات الجماعية والفردية "بنين وبنات" بدءاً بكرة القدم في مدينة الرياض، كمرحلة أولى ضمن الخطة التي وضعت لاستهداف 24 مدينة حول المملكة للفترة المقبلة.
وتنطلق الأكاديميات تحت إشراف خبراء ومدربين عالميين مع الالتزام بتوظيف الكفاءات الوطنية من المدربات والمدربين السعوديين في جميع الألعاب، تحقيقاً لرؤية الهيئة العامة للرياضة المتضمنة في جزئياتها تأهيل نشء موهوب يستطيع المنافسة في المحافل القارية والدولية.
ويهدف البرنامج إلى اكتشاف واستقطاب المواهب عن طريق المدارس ومُعلمي التربية البدنية ومن خلال تجارب الأداء المنعقدة طوال العام وسيخوض الملتحقون بالأكاديمية بطولات ومشاركات إقليمية وعالمية تسهم في اكتساب الخبرة والمهارات الاحترافية اللازمة.
وتقرر أن تكون الانطلاقة برياضة كرة القدم في شهر سبتمبر الجاري بمدينة الرياض، وكرة السلة في أكتوبر المقبل بالمدينة المنوّرة، وكذلك كرة اليد في شهر أكتوبر من السنة الحالية في المنطقة الشرقية، وسيعلن المعهد تفاصيل مقر الأكاديمية الأولى في الرياض وآلية التسجيل ومواعيد انطلاق بقية الألعاب خلال الفترة الزمنية المقبلة بعد إكمال جميع الترتيبات مع الجهات ذات العلاقة.
وأكّد مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد؛ أن الأكاديميات الرياضية وضعت لتأهيل وتطوير الفئات السنية الواعدة، التي تعـد اللبنة الأساسية في التكوين الرياضي الصحيح، ومساحة مميزة لتطوير الكفاءات التدريبية الوطنية، إضافة إلى كونها الرافد الأهم للمنتخبات والأندية الرياضية في المستقبل، حيث تحظى الأكاديميات الرياضية بدعم رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وتأتي ضمن خطط التطوير الرياضي التي يعمل عليها المعهد خلال الفترة المقبلة.
وقال حماد: نستهدف 24 مدينة في المملكة بحثاً عن أفضل المواهب والكفاءات للنهوض بالرياضة السعودية في مختلف مجالاتها، وستوفر الأكاديميات عديداً من الفرص الوظيفية للسعوديين في التخصصات الرياضية الإدارية منها والفنية.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441 12:10 PM
تسعى لاكتشاف المواهب واستقطابهم عن طريق المدارس ومُعلمي التربية البدنية
يطلق معهد إعداد القادة، أكاديميات الهيئة العامة للرياضة للفئات السنية من عمر 6 - 11، للأعمار من مواليد عام 2007 حتى عام 2012م في جميع الرياضات الجماعية والفردية "بنين وبنات" بدءاً بكرة القدم في مدينة الرياض، كمرحلة أولى ضمن الخطة التي وضعت لاستهداف 24 مدينة حول المملكة للفترة المقبلة.
وتنطلق الأكاديميات تحت إشراف خبراء ومدربين عالميين مع الالتزام بتوظيف الكفاءات الوطنية من المدربات والمدربين السعوديين في جميع الألعاب، تحقيقاً لرؤية الهيئة العامة للرياضة المتضمنة في جزئياتها تأهيل نشء موهوب يستطيع المنافسة في المحافل القارية والدولية.
ويهدف البرنامج إلى اكتشاف واستقطاب المواهب عن طريق المدارس ومُعلمي التربية البدنية ومن خلال تجارب الأداء المنعقدة طوال العام وسيخوض الملتحقون بالأكاديمية بطولات ومشاركات إقليمية وعالمية تسهم في اكتساب الخبرة والمهارات الاحترافية اللازمة.
وتقرر أن تكون الانطلاقة برياضة كرة القدم في شهر سبتمبر الجاري بمدينة الرياض، وكرة السلة في أكتوبر المقبل بالمدينة المنوّرة، وكذلك كرة اليد في شهر أكتوبر من السنة الحالية في المنطقة الشرقية، وسيعلن المعهد تفاصيل مقر الأكاديمية الأولى في الرياض وآلية التسجيل ومواعيد انطلاق بقية الألعاب خلال الفترة الزمنية المقبلة بعد إكمال جميع الترتيبات مع الجهات ذات العلاقة.
وأكّد مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد؛ أن الأكاديميات الرياضية وضعت لتأهيل وتطوير الفئات السنية الواعدة، التي تعـد اللبنة الأساسية في التكوين الرياضي الصحيح، ومساحة مميزة لتطوير الكفاءات التدريبية الوطنية، إضافة إلى كونها الرافد الأهم للمنتخبات والأندية الرياضية في المستقبل، حيث تحظى الأكاديميات الرياضية بدعم رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وتأتي ضمن خطط التطوير الرياضي التي يعمل عليها المعهد خلال الفترة المقبلة.
وقال حماد: نستهدف 24 مدينة في المملكة بحثاً عن أفضل المواهب والكفاءات للنهوض بالرياضة السعودية في مختلف مجالاتها، وستوفر الأكاديميات عديداً من الفرص الوظيفية للسعوديين في التخصصات الرياضية الإدارية منها والفنية.
، بدءاً بكرة القدم .. أكاديميات "هيئة الرياضة" تنطلق بالرياض والهدف 24 مدينة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بدءاً بكرة القدم .. أكاديميات "هيئة الرياضة" تنطلق بالرياض والهدف 24 مدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.