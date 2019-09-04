السعودية اليوم / برنامج الطب والجراحة بجامعة الملك خالد يحصل على اعتماد "NCAAA"



أبها 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

حصلت جامعة الملك خالد على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي NCAAA، وذلك في برنامج الطب والجراحة بكلية الطب.

ويأتي اعتماد برنامج الطب والجراحة في كلية الطب من قبل NCAAA، إضافةً إلى اعتماد الهيئة ذاتها ومنظمة ABET لبرامج كليتي الهندسة وعلوم الحاسب الآلي.

وأكد وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني، اهتمام الجامعة باعتماد برامجها ضماناً لجودة هذه البرامج، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتحولها إلى الاقتصاد المعرفي، وتعميقًا لحضور هذه البرامج وخريجيها في سوق العمل بشكل فاعل.

يذكر أن اعتماد البرامج لدى المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي يخضع لعدة معايير أبرزها الرسالة والأهداف، وإدارة البرنامج وضمان جودته، وكذلك التعليم والتعلم، والطلاب، إضافةً إلى هيئة التدريس، ومصادر التعلم والمرافق والتجهيزات.

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12:35ت م

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