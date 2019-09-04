السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تستضيف المعسكر التدريبي لرواد الشمال



عرعر 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

تستضيف جامعة الحدود الشمالية ممثلة بمركز رواد الشمال لريادة الأعمال وعمادة شؤون الطلاب الأحد القادم المعسكر التدريبي لرواد الشمال بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برعاية من معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري.

وأوضحت الجامعة أن المعسكر سيستمر خمسة أيام، وذلك من الساعة 6 صباحاً وحتى 6 مساءً، في القاعة التدريبية، ومسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعة بمدينة عرعر.

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12:19ت م

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