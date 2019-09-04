السعودية اليوم / جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة



تبوك 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت جامعة تبوك اليوم، عن توفر عددٍ من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة "رجالا ونساء" عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة، وممن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وَفْق ما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وَفْقًا للشروط والمواعيد الموضحة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ من يوم غدٍ، وحتى يوم الخميس 13/ 1 / 1441هـ، من خلال رابط نظام التوظيف الإلكتروني: https://www.ut.edu.sa.

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11:04ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.