السعودية | بلومبيرغ: أرامكو تنتهي من اختيار البنوك التي ستدير طرح أسهمها خلال أسبوع

المناطق - الرياض

المناطق-الرياض

قالت وكالة “بلومبيرغ” نقلاً عما أسمتها بالمصادر المطلعة إن شركة النفط السعودية “أرامكو” تعتزم اختيار البنوك التي ستدير الطرح العام الأولي لحصة من أسهمها خلال الأسبوع الحالي.

ونقلت الوكالة عن المصادر القول إن بنوك الاستثمار العالمية تنهي أسبوعا من المناقشات بدأ يوم الثلاثاء الماضي في مدينة الظهران شرق المملكة العربية السعودية حيث يوجد مقر “أرامكو”، مضيفة أن بعض الشركات التي تريد المشاركة في إدارة الطرح قدمت عروضها في دبي أو لندن.

وبحسب الوكالة فإن “أرامكو” ستبلغ البنوك التي تم اختيارها للمشاركة في إدارة الطرح بنهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.

وتابعت من المتوقع أن تختار “أرامكو” المملوكة للدولة السعودية أربعة أو خمسة بنوك لإدارة عملية الطرح العام الأولي كمنسقين عالميين، في حين سيتم اختيار عدد أكبر من البنوك للمشاركة في العملية بصورة أقل.