التوقف الدولي يكمل أزمات لعنة الإصابات في ريال مدريد

جاءت فترة التوقف الدولي لتكمل الأزمات التي يعاني منها نادي ريال مدريد الإسباني في الوقت الحالي، بسبب الإصابات المتلاحقة التي ضربت الفريق على مدار الفترات الماضية.

وعانى ريال مدريد من 9 إصابات متلاحقة على مدار الموسم الحالي، رغم بدايته قبل نحو 3 أسابيع فقط، وهو ما جعل الفريق منقوصا من العديد من اللاعبين في المباريات الـ3 الأولى من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن التوقف الدولي جاء ليكمل الأزمات، بعدما تم استدعاء 14 لاعبا إلى المنتخبات في فترة التوقف الدولي الحالي.

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وأبقت تلك الاستدعاءات 12 لاعبا فقط أمام الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لخوض التدريبات خلال فترة التوقف الدولي.

إلا أن المشكلة الأكبر للفريق الملكي أن 5 لاعبين من بين هؤلاء الـ12 يعانون من الإصابة في الوقت الحالي، ولن يكونوا قادرين على التدريب مع الفريق في الفترة المقبلة.

وبات على المدرب الفرنسي التعامل مع الموقف، وذلك من خلال تصعيد بعض لاعبي الفريق الرديف للمشاركة مع اللاعبين الـ7 المتبقين في التدريبات.

ويستعد الفريق الملكي لمواجهة ليفانتي، يوم 14 سبتمبر/أيلول الجاري، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد نجح في الفوز بالمباراة الافتتاحية على حساب سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، قبل أن يتعادل في المباراتين التاليتين مع بلد الوليد بنتيجة 2-2 وفياريال 1-1.