بعد فشل مفاوضات ضمه.. برشلونة ونيمار وجها لوجه أمام القضاء

يقف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وجها لوجه أمام ناديه السابق برشلونة الإسباني، في ساحات القضاء، وذلك بعد فشل محاولات النادي الكتالوني في استعادة اللاعب.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني، قبل أن يصطدم بفشل مشروع النادي الفرنسي، ليبذل كل ما في وسعه للعودة لفريقه السابق.

ودخل اللاعب البرازيلي في حالة تمرد على سان جيرمان طوال الصيف الحالي، من أجل إجبار ناديه على إعادته للنادي الكتالوني، لكن الناديين لم يتوصلا لاتفاق بشأن ذلك بعد فترة طويلة من الشد والجذب.

Advertisements

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن علاقة برشلونة ونيمار ستعود إلى ساحات المحاكم في الـ27 من سبتمر/أيلول الجاري، إذ يطالب نيمار بالحصول على 26 ملايين يورو مكافأة تجديد عقده قبل أشهر قليلة من الرحيل للفريق الباريسي.

في المقابل تطلب إدارة "البلوجرانا" الحصول على 75 مليون يورو تعويضا عن رحيل اللاعب إلى باريس سان جيرمان بداعي إخلاله بتعاقده مع النادي.

وكان من المتوقع أن يتخلى كل من برشلونة ونيمار عن القضايا المرفوعة ضد بعضهما في حالة إتمام عودة اللاعب لصفوف "البارسا"، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، ليستمر الطرفان في عملية التقاضي.

وكانت القضية قد تأجلت مرتين للحكم بها، إذ كان من المقرر أن يصدر الحكم في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يتأجل إلى 21 مارس/آذار، وبعده إلى يوم 28 سبتمبر/أيلول المقبل.



يذكر أن نيمار لم يشارك في أي مباراة مع سان جيرمان خلال فترة التحضيرات قبل بداية الموسم الحالي، كما غاب عن المباريات الرسمية الـ5 التي خاضها الفريق منذ بداية الموسم (4 في الدوري الفرنسي ومباراة السوبر المحلي).