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2019-09-04 تشغيل العيادات الخارجية بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع متابعات الخليج 365 - ينبع أعلنت الهيئة الملكية في ينبع اكتمال التشغيل الكلي للعيادات الخارجية في مبنى التوسعة الجديدة بالمركز الطبي للهيئة والذي تم تصميمه وتنفيذه وفق أفضل الممارسات الطبية. Advertisements وأوضحت الهيئة الملكية لينبع أن مبنى التوسعة الجديدة يتسع لـ 95 عيادة عامة وتخصصية تشمل جميع التخصصات الطبية، حيث يأتي هذا التوسع لتلبية احتياجات مراجعي مرافق برنامج الخدمات الصحية. وتابعت أن المشروع يأتي تماشياً مع استراتيجية الهيئة ورؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والرعاية الصحية بشقيها (الوقائي والعلاجي)، كما يأتي هذا الإنجاز كذلك بسبب الدعم اللا محدود من قِبل قيادة المملكة والمتابعة الدائمة من قيادات الهيئة الملكية للجبيل وينبع.









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