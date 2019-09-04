6 ركائز لتحسين مستوى الطلاب عبر التغذية الراجعة

2019-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تعليم الطائف أن الباحث جون هاتي، أجرى دراسة شملت 8000 طالب، أثبتت تحقق التعلم بالتغذية الراجعة، حيث يقول الخبراء إن جرعات من التغذية الراجعة أبسط وصفة لتحسين التعليم، ويُقلل منها لتكون بقدر بسيط بين الحين والآخر.

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وأوضح تعليم الطائف أن التغذية الراجعة تعد أبسط طريقة لتحسين التعليم، وفي حال تزويد الطلاب بها على نحو تصحيحي تدعم احتمالات تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم، مع مراعاة عدم الإثقال على الطلاب بعملات الدعم القائم على التغذية الراجعة دفعة واحدة، بحيث تكون عمليات مقسمة بين حين وآخر.

وحددت 6 ركائز لتحسين مستوى الطلاب من خلال التغذية الراجعة، أثناء العام الدراسي، والتي تعتمد على إخبار المتعلم بنتائج ردوده وآلية تصحيح أخطائه، تعديلًا للسلوك ودعمًا للتعلم الذاتي.