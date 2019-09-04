شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تكشف حقيقة وجود مواد مسرطنة في منتجات «الشامبو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن مادة لوريث كبريتات الصوديوم (SODIUM LAURETH SULFATE) تعتبر آمنة، وتستخدم في صناعة منتجات التجميل المعدة لأغراض التنظيف مثل الشامبو والصابون ومعاجين الأسنان وغيرها.

وتابعت «الغذاء والدواء» ردا على تساؤل مغردة في موقع «تويتر» أن المنتجات التي تحتوي على هذه المادة قد تسبب تهيجا للجلد والعين لدى بعض المستخدمين لهذه المنتجات، خصوصاً عند استخدامها بشكل خاطئ ولفترات وكميات كبيرة خلاف ما هو موصى به في تعليمات الاستخدام المذكورة على عبوة المنتج.

وتابعت الهيئة: «أما كون هذه المادة مسرطنة لا يوجد هناك أدلة تثبت هذا الادعاء إنما هي مجرد ادعاءات غير مثبتة بأدلة علمية».