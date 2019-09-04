انتخاب الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رئيسا للمجموعة العربية للمتاحف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتخبت المجموعة العربية للمتاحف "الآيكوم العربي" الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الرئيس الفخري للآيكوم السعودي، لرئاسة المجموعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارتها للدورة الجديدة (2019 - 2022)، على هامش المؤتمر الدولي للمتاحف الـ25، المنعقد خلال الفترة من الأول حتى السابع من سبتمبر الحالي في مدينة كيوتو باليابان.

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وقد وافق الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في يوليو الماضي على قبول الرئاسة الفخرية للجنة الوطنية السعودية للمتاحف "الآيكوم السعودي"، والتي تأسست في أكتوبر 2015 تحت مظلة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.

ويحظى المؤتمر الدولي العام للمتاحف، والذي يعقد كل ثلاثة أعوام، باهتمام وبحضور عالمي كثيف، حيث تُناقش فيه القضايا المتعلقة بالتنمية المتحفية في أنحاء العالم، وتطوير آليات إدارة وتنمية المتاحف، بحضور الدول الأعضاء في المجلس الدولي لـ"الآيكوم"، كما يُرشح في المؤتمر ويُنتخب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الإقليمية لـ"الآيكوم".

وانطلاقا من رؤية 2030 فقد نما الاهتمام بالمتاحف والتركيز عليها، كما أطلق الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رؤية وتوجهات وزارة الثقافة في أواخر مارس الماضي، وجاء قطاع المتاحف، أحد قطاعات الوزارة الـ 16 التي ستركز عليه جهودها وأنشطتها، كما أعلنت الوزارة المتاحف المتخصصة كمبادرة ضمن 27 مبادرة تشكل الحزمة الأولى من مبادرات الوزارة.