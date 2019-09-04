سياحة المدينة المنورة تنفذ 1790 جولة رقابية على المنشآت السياحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المدينة المنورة

نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة خلال العام الهجري 1440هـ، 1790 جولة رقابية على جميع الأنشطة السياحية، في حين تعاملت السياحة مع 2,234 بلاغا وشكوى وردت إليها من خلال قنوات الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف السياحي، إضافة إلى أن الفرق الرقابية الميدانية التابعة لسياحة المدينة المنورة حررت 347 محضرا، وثقت فيها عددا من المخالفات المرصودة على أداء القطاع ومستوى الخدمات المقدمة لنزلاء دور الإيواء السياحي.

Advertisements

كما انتهت من مراجعة مخططات 166 منشأة إيواء سياحي تحتوي على 2088 مفتاحا إيواء سياحيا، تشتمل على مجموعة من الفنادق والشقق الفندقية وكذلك الوحدات السكنية المفروشة، كما أصدرت الهيئة 132 رخصة للإيواء السياحي، وكذلك منحت 22 رخصة لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية، فيما أصدرت 19 رخصة لوكالات السياحة والسفر، ومنحت 65 رخصة للإرشاد السياحي، إضافة إلى إصدار 11 تصريحا لمكاتب حجز وحدات الإيواء بمنطقة المدينة المنورة.

من جهته أفاد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة المدينة المنورة، المهندس فيصل بن خالد المدني، بأن هناك منظومة من العمل المتكامل والمتناغم بين اللجان الميدانية والمكاتب الإدارية المختصة بمتابعة البلاغات عبر الهاتف السياحي أو مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف لرصد أي شكوى أو ملاحظة من شأنها الارتقاء في الخدمات السياحية المقدمة، وتحقيق متطلبات الجودة كافة.

وأضاف أن المفتشين الميدانيين بالهيئة يعملون بكفاءة وفاعلية لتنفيذ الجولات التفتيشية بشكل متواصل لمراقبة المنشآت السياحية، وضبط المخالفات ومتابعة التقيد بالأسعار وتوفير الخدمة المناسبة وفق الدرجة المصنفة، مؤكدا حرص الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة والسعر المناسب، لتمكين زوار المنطقة من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها المدينة المنورة، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت إصدار تراخيص جديدة لدور الإيواء السياحي في عدد من المواقع، لمواكبة أعداد الزوار المتزايدة التي تشهدها المدينة المنورة على مدار العام.