، "جامعة تبوك" تعلن توافر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة ،

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أعلنت جامعة تبوك، اليوم الأربعاء، توافر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة (رجال ونساء) عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين الذين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة وممّن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وفق ما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف.
واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة.
وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 6 / 1 / 1441هـ، حتى يوم الخميس 13 / 1 / 1441هـ، من خلال رابط نظام التوظيف الإلكتروني: https://www.ut.edu.sa.
"جامعة تبوك" تعلن توافر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرةبدر الجبل الخليج 365 2019-09-04
أعلنت جامعة تبوك، اليوم الأربعاء، توافر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة (رجال ونساء) عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين الذين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة وممّن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وفق ما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف.
واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة.
وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 6 / 1 / 1441هـ، حتى يوم الخميس 13 / 1 / 1441هـ، من خلال رابط نظام التوظيف الإلكتروني: https://www.ut.edu.sa.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
11:22 AM
للرجال والنساء عن طريق المسابقة الوظيفية والتقديم إلكترونياً ويبدأ غداً
أعلنت جامعة تبوك، اليوم الأربعاء، توافر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة (رجال ونساء) عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين الذين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة وممّن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وفق ما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف.
واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة.
وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 6 / 1 / 1441هـ، حتى يوم الخميس 13 / 1 / 1441هـ، من خلال رابط نظام التوظيف الإلكتروني: https://www.ut.edu.sa.
، "جامعة تبوك" تعلن توافر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة ،
المصدر : الخليج 365
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