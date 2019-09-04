، ضبط وإغلاق مستودع بحي السرورية بجدة يُعيد تدوير مراتب إسفنجية ملوّثة ،

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نفّذت إدارة الرقابة على أنشطة إعادة التدوير بأمانة جدة وبلدية المليساء الفرعية، حملة تفتيشية لملاحقة المتورطين في إعادة تدوير منتجات الإسفنج الملوّث، بالتعاون مع وزارة التجارة.
وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط وإغلاق مستودع بحي السرورية- جنوبي المحافظة، يقوم بإنتاج وإعادة تدوير مراتب الأسرّة والوسائد من مخلفات المراتب والأقطان الملوّثة.
وأشار الزهراني؛ إلى أنه تم ضبط ٣٥٤ مرتبة مستعملة وملوّثة، وعدد ٣٣٤ مرتبة معاداً تدويرها؛ حيث تمّت مصادرتها قبل تصريفها في الأسواق المحلية؛ لما تشكّله من خطورة على صحة المستهلكين وسلامتهم.
وأضاف، أن الفرق الرقابية قامت بإغلاق الموقع بالأختام الرسمية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفات البلدية، مؤكداً مواصلة جهود أمانة جدة من خلال جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع والمنشآت التجارية؛ للتأكّد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين.
ضبط وإغلاق مستودع بحي السرورية بجدة يُعيد تدوير مراتب إسفنجية ملوّثةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-04
نفّذت إدارة الرقابة على أنشطة إعادة التدوير بأمانة جدة وبلدية المليساء الفرعية، حملة تفتيشية لملاحقة المتورطين في إعادة تدوير منتجات الإسفنج الملوّث، بالتعاون مع وزارة التجارة.
وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط وإغلاق مستودع بحي السرورية- جنوبي المحافظة، يقوم بإنتاج وإعادة تدوير مراتب الأسرّة والوسائد من مخلفات المراتب والأقطان الملوّثة.
وأشار الزهراني؛ إلى أنه تم ضبط ٣٥٤ مرتبة مستعملة وملوّثة، وعدد ٣٣٤ مرتبة معاداً تدويرها؛ حيث تمّت مصادرتها قبل تصريفها في الأسواق المحلية؛ لما تشكّله من خطورة على صحة المستهلكين وسلامتهم.
وأضاف، أن الفرق الرقابية قامت بإغلاق الموقع بالأختام الرسمية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفات البلدية، مؤكداً مواصلة جهود أمانة جدة من خلال جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع والمنشآت التجارية؛ للتأكّد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
11:09 AM
مصادرة ٣٥٤ مرتبة مستعملة و٣٣٤ معادا تدويرها وتطبيق لائحة الجزاءات
نفّذت إدارة الرقابة على أنشطة إعادة التدوير بأمانة جدة وبلدية المليساء الفرعية، حملة تفتيشية لملاحقة المتورطين في إعادة تدوير منتجات الإسفنج الملوّث، بالتعاون مع وزارة التجارة.
وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط وإغلاق مستودع بحي السرورية- جنوبي المحافظة، يقوم بإنتاج وإعادة تدوير مراتب الأسرّة والوسائد من مخلفات المراتب والأقطان الملوّثة.
وأشار الزهراني؛ إلى أنه تم ضبط ٣٥٤ مرتبة مستعملة وملوّثة، وعدد ٣٣٤ مرتبة معاداً تدويرها؛ حيث تمّت مصادرتها قبل تصريفها في الأسواق المحلية؛ لما تشكّله من خطورة على صحة المستهلكين وسلامتهم.
وأضاف، أن الفرق الرقابية قامت بإغلاق الموقع بالأختام الرسمية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفات البلدية، مؤكداً مواصلة جهود أمانة جدة من خلال جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع والمنشآت التجارية؛ للتأكّد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين.
، ضبط وإغلاق مستودع بحي السرورية بجدة يُعيد تدوير مراتب إسفنجية ملوّثة ،
المصدر : الخليج 365
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