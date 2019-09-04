الاستعلام عن المخالفات المرورية 1441 برقم اللوحة ورقم الهوية عبر بوابة أبشر.. تعرف على خطوات السداد...

صرحت بوابة أبشر الإلكترونية عن البدء في فتح باب تلقي طلبات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية، والتي ستكون متاحة لكل المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، والاستعلام عن مخالفات المرور يكون عبر موقع أبشر، وذلك حتى يتم التسهيل على المواطنين من التوجه لوحدات المرور وتوفير الوقت والجهد، فالاستعلام من المنزل على المخالفات كما يمكن للمواطن سدادها من خلال موقع أبشر الإلكتروني.

وسنتعرف معكم من خلال ذلك المقال عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور، عبر موقع أبشر الإلكتروني، وطريقة السداد، والتعرف على كل ما يخص المخالفات المرورية وأسعارها وطريقة إلغاء العقوبة أو تقديم طلب الاعتراض عليها.

مخالفات المرور بوابة أبشر

يجب لكي يتم الاستعلام عن المخالفات الدخول على موقع أبشر الإلكتروني أولا ثم اتباع بعض الخطوات الهامة التي تلزم لمعرفة مخالفات المرور الخاصة بالمركبة، حيث يتسأل الكثير من المغتربين في المملكة العربية السعودية والمقيمين هناك عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور، كما يمكن بعد معرفة قيمة المخالفة المرورية يمكن للمستعلم سداد المخالفة من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة، ثم خصم قيمة المخالفة من الحساب البنكي وإتمام العملية بدون أي جهد، وأما عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بوابة أبشر فأنها تتمثل في الأتي:

أولا الدخول عبر موقع أبشر الإلكتروني.

تسجيل الدخول من خلال أسم المستخدم أو عن طريق رقم الهوية.

ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بالمواطن.

ثم إدخال الرمز المائي الظاهر على الشاشة.

ثم الضغط على كلمة عرض.

ثم معرفة المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة الخاصة بسيارته بكل سهولة.

طريقة الاعتراض عن مخالفة المرور

يمكن الاعتراض على مخالفات المرور التي سجلت على موقع استعلام المخالفات، عن طريق الدخول على بوابة أبشر مرة أخرى، ثم البحث عن الخدمات المرورية، ثم الضغط على أيقونة الاعتراض على المخالفات المرورية، ثم الضغط على الاعتراض على المخالفات المرورية، ثم يقوم المواطن المعترض على اختيار المخالفة المرورية التي يرغب في الاعتراض عليها، ثم على الفور يتم تحويل الطلب إلى الجهات المختصة للبت في طلب الاعتراض وإعلام المتقدم بالنتيجة سواء بقبول طلبه أو برفضه.