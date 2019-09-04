تقرير يكشف السر في قرار تعيين “ياسر الرميان” رئيسًا لمجلس إدارة شركة أرامكو

اعتبرت النشرة النفطية الدولية ”أويل برايس“ قرار تعيين ياسر الرميان رئيسًا لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، بأنه إشارة إدارية إلى فصلها عن وزارة الطاقة، تمهيدًا للطرح العام لأسهم الشركة، مع ترجيح أن يتم الطرح داخل المملكة وليس في الخارج.

ورجحت ”أويل برايس“ أن يتم طرح أرامكو في سوق ”تداول“ داخل المملكة، وليس في الأسواق الدولية. يذكر أنه جرى اختيار بنوك جيه.بي مورغان ومورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي للمشاركة بدور قيادي في هذا الطرح، الذي كان قد تم الإعلان عن خطته لأول مرة في 2016. وفوضت أرامكو بنكي الاستثمار موليس آند كو وإيفركور للعمل كمستشارين مستقلين في موضوع الطرح.