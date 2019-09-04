تركي آل الشيخ يدعو لتحميل هوية اليوم الوطني 89 وتطبيقها في المقرات الحكومية والشركات

دعا رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الجهات الحكومية والشركات والأفراد لتحميل الهوية الرسمية لموسم اليوم الوطني 89، وتطبيقها في مقراتهم. ونشر آل الشيخ صورة الهوية الرسمية عبر حسابه في “تويتر” وأرفق معها رابطاً لتحميلها، وعلق قائلاً: “أدعو الجهات الحكومية والشركات والأفراد لتحميل الهوية الرسمية لموسم اليوم الوطني 89، وتطبيقها في مقراتهم لتوحيد الظهور في أغلى المواسم على قلوبنا جميعاً، همتكم معنا في إظهار الهمة العالية للشعب السعودي”.

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