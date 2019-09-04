أكاديمي: المناهج الجديدة تتضمن رداً على وثيقة مزورة تخص الملك عبدالعزيز وموقفه من قضية فلسطين-فيديو...

ناقش برنامج “معالي المواطن” التحديثات التي شهدتها مناهج التعليم العام في المملكة مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي. واستضاف البرنامج متخصصين أكدوا ضرورة وجود تحديث دوري يواكب التغيرات في العلوم وتطورها على الأقل.

وأثنى ضيوف البرنامج على ربط المناهج برؤية المملكة 2030، وتصحيح الموقف من الدولة العثمانية، إضافة إلى الرد على الأكاذيب المتعلقة بتاريخ المملكة والتي تتداولها وسائل الإعلام المعادية. وقال أحد ضيوف الحلقة الدكتور خليفة المسعود، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القصيم: “إن أبرز تغيير تضمنته المناهج، هو تصحيح لما يُثار في وسائل الإعلام ضد المملكة، مثل الوثيقة المزورة المنسوبة للملك عبدالعزيز وموقفه من قضية فلسطين”. وأبان أنه “تم إبراز هذه الوثيقة في المناهج الجديدة وتصحيحها وإظهار الحقيقة للطلاب الذين يجب أن يعلموا الحقائق ويأخذوها من مصادرها”.