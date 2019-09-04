جامعة الجوف تحتفي بالطلاب المستجدين للعام الجامعي 1441هـ

نظَّمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجوف، أمس الثلاثاء، حفلًا لطلابها المستجدين بحضور مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري وعمداء الكليات، وذلك على مسرح كلية العلوم.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن، ثم عرض مرئي تعريفي بالمدينة الجامعية ومرافقها، وعرض تفصيلي عن الخدمات الإلكترونية التي يمكن للطالب الاستفادة منها في الجامعة.

بعد ذلك ألقى عميد شؤون الطلاب الدكتور هزاع الفويهي كلمة تناول خلالها عددًا من المحاور المركزية كخدمات شؤون الطلاب، والأنظمة واللوائح التي تطبقها الجامعة.

ثم قدّم الطالب حاتم المفضي كلمة نيابة عن زملائه الطلاب المستجدين، عبر فيها عن سعادتهم بالانضمام للمرحلة الجامعية وإكمال مشوارهم التعليمي، معتبرًا هذا اليوم بداية انطلاقتهم نحو مستقبل مشرق إن شاء الله.

بعد ذلك استمع الحضور إلى كلمة مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري هنأ فيها الطلبة المستجدين بقبولهم في الجامعة، وحثهم على بذل الجهد في طلب العلم، ومقدمًا لهم بعض النصائح عن الحياة الجامعية، فقد انتقلتم اليوم من مرحلة التعليم إلى مرحلة التعلم، مرحلة البحث العلمي والاعتماد على النفس وخوض معترك الجامعة بكل ما فيها من مفاصل، فتحتاج من الطالب الصبر والمثابرة والعزيمة على بداية جادة تؤدي لنهاية مفرحة إن شاء الله.

وحثّ الطلاب على أهمية التعرف على اللوائح والتعليمات المنظمة للدراسة والاختبارات، وكل مفاهيم الحياة الجامعية، والتركيز على دراستهم والبعد عن كل الطرق التي تؤدي بهم إلى الفكر المتطرف الذي يضرهم ويضر وطنهم الذي قدم لهم ويقدم الكثير حتى وصلوا هذه المرحلة من حياتهم.

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وأضاف الدكتور البشري أن الجامعة هيأت البيئة الملائمة ووفرت الخدمات كافة التي تساعد على الإبداع والتميز وتحقيق الآمال والتطلعات لخدمة الوطن والمجتمع، داعيًا الطلاب المستجدين للتفريق بين المرحلة الثانوية والجامعية التي تتطلب الاعتماد على الذات، مؤكدًا أهمية المواظبة على الحضور والالتزام بالخلق والسلوك القويم في التعامل مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

كما وجّههم إلى اللجوء إلى القنوات الرسمية فيما يتعلق بأي مطالب تسهم في تعلمهم، والاطلاع بدقة على لوائح وأنظمة الجامعة والالتزام بها وتكريس قيم التسامح والمحبة والانتماء للوطن .

وفي الختام طالب مدير جامعة الجوف الطلبة المستجدين بضرورة بذل قصارى جهدهم للتفوق والتميز في دراستهم الجامعية والاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها الجامعة من أنشطة وبرامج متنوعة وخدمات مقدمة طوال العام الجامعي.

بعد ذلك تجول الدكتور البِشري والحضور على أركان المعرض المصاحب، الذي قدمت من خلاله قطاعات الجامعة توضيحًا لخدماتها للطلاب، كعمادة شؤون المكتبات، ومركز الإرشاد الطلابي، وعمادة التعلُّم الإلكتروني، وعمادة القبول والتسجيل، وإدارة الأمن والسلامة.

كما قامت كليات الجامعة في القريات وطبرجل باستقبال طلابها في مقراتها بمشاركة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

فيما احتفت مجمعات كليات البنات بالجامعة بجميع الطالبات المستجدات بحفلات تضمنت تعريفهن بالمرحلة الجامعة وما يتعلق فيها من لوائح وتعليمات وخدمات متنوعة، حيث حضرت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات في مجمع سكاكا، فيما حضرت عميدة مجمع القريات حفل استقبال المستجدات، والمشرفة الإدارية في طبرجل.