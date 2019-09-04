بالصور.. أمير الرياض يستقبل عددًا من المسؤولين والأهالي بجلسته الأسبوعية

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بقصره، مساء أمس الثلاثاء، في جلسته الأسبوعية، جريًا على عادة الأمير، عددًا من المسؤولين بالمنطقة وأهالي مدينة الرياض.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة .

واستمع أمير منطقة الرياض إلى عدد من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف الجوانب .

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وهنأ الأهالي بالأمر الملكي الكريم في تحويل هيئة تطوير الرياض لهيئة ملكية .

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره للجميع على التهنئة، مؤكدًا اهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالعاصمة الرياض ومجالاتها كافة، سائلًا الله العلي القدير أن يبارك الجهود ويكتب لأعمال الهيئة المزيد من التوفيق والنجاح .

حضر الاستقبال الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.