سلسلة تنبيهات من «الأرصاد»: أمطار رعدية وسيول على 4 مناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، لتعرُّض عددٍ من المناطق لرياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية وسيول، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات، اطلعت عليها عاجل، إن منطقة مكة المكرمة (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان)، والباحة (القرى، المخواة، الباحة، بلجرشي، بني حسن)، تتعرض لنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، حتى الساعة الثامنة مساء.

وتشهد منطقة عسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل)، وجازان (الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب) تشهد سيولًا، وأمطارًا متوسطة غلى غزيرة، يصحبها رياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية) حتى الساعة الثامنة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقَّعت في تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، استمرارًا لنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «الشرقية، الرياض، نجران، والجوف»، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية، والشمالية الغربية من البحر الأحمر.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, أما عن الخليج العربي، فأكدت الهيئة أن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.