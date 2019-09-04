توقعات بأمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق اليوم

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي «جازان، وعسير»؛ تمتد إلى مرتفعات منطقتي «الباحة ومكة المكرمة».

وأشارت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب ووسط المملكة.

وأضافت الهيئة، أن هناك استمرارًا لنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق «الشرقية، الرياض، نجران، والجوف»، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية، والشمالية الغربية من البحر الأحمر.

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وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي وقت سابق، حدَّد الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، المناطق التي من المتوقع أن تشهد هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «متوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان غرب وجنوب المدينة والطائف».

وأضاف: «متوقع رياح من متوسطة إلى قوية بين الشرقية والرياض وجنوبها، وعلى الساحل الشمالي والأوسط من غرب المملكة».