مجلس إدارة مجموعة «بن لادن» يجتمع في الحرم المكي ويستعرض خطة استكمال التوسعة

عقد مجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة، اجتماعًا بموقع مشروع توسعة الحرم المكي الشريف؛ لمناقشة تحضيرات المجموعة لاستكمال الأعمال، تنفيذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ باستكمال تنفيذ أعمال مشاريع توسعة الحرم.

واستعرض المجلس- مع فريق العمل في المشاريع- خطة وبرنامج العمل ومراحل تنفيذ الأعمال المتبقية؛ حيث سيتم التركيز على استكمال أعمال توسعة المطاف والمسجد الحرام والعناصر المرتبطة بهما، واستكمال الطريق الدائري الأول خلال الفترة المقبلة، ووجّه المجلس بضرورة رفع وتيرة العمل لأعلى درجة ممكنة، وتوفير كل الموارد اللازمة لضمان استكماله، ضمن الجدول الزمني المستهدف.

وفيما يرتبط هذا التوجيه بأهمية وخصوصية المشروع وظروفه الاستثنائية، وحرص قيادة المملكة على ضمان الراحة التامة لضيوف الرحمن في تأدية مناسكهم، فقد أكَّد مجلس إدارة المجموعة ضرورة اتخاذ كل إجراءات السلامة اللازمة وإيلائها أولوية قصوى، قبل أن يلتقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مجلس المجموعة؛ حيث استمع منهم لشرح عن جاهزية المجموعة لاستكمال العمل، وأجرى الأعضاء بعد ذلك جولة ميدانية؛ لتفقّد سير التحضيرات لاستكمال العمل في الموقع.

وتعد مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف درّة المشاريع التي تتشرف المجموعة بتنفيذها، وتوليها النصيب الأكبر من الاهتمام والمتابعة، تلبيةً لرؤية المملكة 2030، وتماشيًا مع دورها القيادي في العالمين العربي والإسلامي.