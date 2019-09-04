«تعليم مكة»: 4 خطوات تحفّز التركيز وتُزيد التحصيل الدراسي

أوضَّحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، أربع خطوات وصفتها بـ«المفيدة»؛ لرفع مستوى التركيز وزيادة التحصيل الدراسي، مشدِّدةً على أهمية الالتزام بها، وشملت الخطوات، بحسب إنفوجراف أصدرته إدارة التعليم واطلعت عليه «عاجل»، كلًا من الترتيب، وإنجاز المؤجل، وتحديد الأولويات، وتجنُّب المشتتات.

وقالت «تعليم مكة»، مخاطبةً الطلاب والطالبات: «تأكّد من ترتيب أدواتك المدرسية، التي تحتاجها طيلة العام الدراسي؛ بحيث يسهل الوصول إليها متى أردت، وراجع أعمالك وواجباتك المدرسية؛ لكي تعرف مهامك اليومية وتُنجز كل أعمالك وواجباتك؛ دون تأخير».

وأضافت: «حدِّد أولوياتك ثم انجز الأهم أولًا؛ حيث إنّ تحديد الأولويات يمكِّنك من التركيز على الإنجاز ويجعل يومك سعيدًا، وتجنَّب المشتّتات مثل أجهزة الجوّال والألعاب الإلكترونية؛ كي تستطيع التركيز فيما هو أهم».

وكانت إدارة تعليم مكة، ممثلةً في وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بمكة- بنات، قد اختتمت، أمس الثلاثاء، فعاليات برامج «مهارات متقدمة في التوجيه والإرشاد»، ضمن البرامج التي ينفذها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، دعمًا لتوجهات الوزارة في تحسين مخرجات التعليم، من خلال برامج التطوير المهني لشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1440/1441ه.

وتضمن البرنامج رؤية ومفهوم التوجيه والإرشاد، وفق الأدلة الصادرة من شركة تطوير للخدمات التعليمية، ومفهوم تكوين رؤية عامة عن الإرشاد وفوائده ومقومات المرشد الجيد، إلى جانب فحص طرق مساعدة المعلمات على اجتياز المشكلات، التي يواجهنها عمومًا في هذه المرحلة المهنية، وتكوين رؤية عامة عن أدوار المرشد في السياق التعليمي، ما يساعد على التمكُّن من استخدام مهارات الاتصال الفعّال؛ لتنفيذ عملية الإرشاد بنجاح، وإجادة الإجراءات والاستراتيجيات اللازمة للملاحظة والتغذية الراجعة والتقييم في سياق إرشادي، بالإضافة إلى التعريف بدليل المرشد واستخداماته.