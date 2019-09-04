السعودية اليوم / "الإخلاء في المدارس" برنامج بإدارة الأمن والسلامة بتعليم نجران



نجران 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

نفذت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، برنامج "الإخلاء في المدارس"، وذلك بمدرسة الخوارزمي المتوسطة.

ويهدف البرنامج إلى تنفيذ خطط الإخلاء الافتراضية في جميع مدارس المنطقة، ومعرفة مدى استجابة الطلاب وتفاعلهم عند سماع صافرة الإنذار بمتابعة مشرف الأمن والسلامة وقائد المدرسة ومنسوبيها، والتعرف على مخارج الطوارئ وأماكن وجود الطفايات في المدرسة أو المنشأة التعليمية، وتنظيم العمل الجماعي للتصرف الأمثل وقت الطوارئ، وتنمية روح التعاون بين الأسرة التعليمية، وتجنب الآثار الناجمة عن الفزع وقت الحوادث والتدافع أثناء عملية الإخلاء، والتعامل مع الحدث بفاعلية.

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10:45ت م

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