السعودية اليوم / رئيس الهيئة الملكية يتفقد المدارس والكليات وسير العملية التعليمية بالجبيل الصناعية



الدمام 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، عدداً من مدارس الهيئة الملكية، والوقوف على سير العملية التعليمية بمدينة الجبيل الصناعية.

واطلع المهندس المهدي خلال جولته لمدارس جلموده الابتدائية، والمروج المتوسطة، والدفي الثانوية، وأم القرى المتوسطة والثانوية، على القاعات الدراسية، والآلية المتبعة في توزيع الكتب الدراسية، إضافةً إلى حركة حافلات النقل المدرسية للوقوف على آلية انسيابية حركة المركبات والحافلات المدرسية من خلال نظام تتبع سيرها بإدارة النقل والمعدات، كما قام بزيارة مركز التحكم المروري، ومعهد اللغة الإنجليزية، وكلية الجبيل الجامعية، ومعهد الجبيل التقني.

وأوضح مدير إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور محمد بن سعيد الهاجري، أن الإدارة أكملت استعداداتها للعام الدراسي 1441 هـ لاستقبال أكثر من 20500 طالب في مدارس وروضات الهيئة الملكية بالجبيل، فيما تستقبل مدارس البنات أكثر من 16500 طالبة، ليصبح عدد الطلاب والطالبات بمدينة الجبيل الصناعية أكثر من 37000 طالب وطالبة تنقلهم 365 حافلة مدرسية.

وبين الدكتور الهاجري، أن المدارس والروضات أعدَّت خطة لاستقبال الطلاب، وتوجيههم نحو القاعات الدراسية، وتوزيع الكتب على الطلاب لضمان سير العملية التعليمية، كما تم تفعيل برنامج التهيئة الإرشادية لطلاب الصف الأول في المرحلة المتوسطة وطلاب المستوى الأول بالمرحلة الثانوية، وبرنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي، وإقامة البرامج المتنوعة لجذب الطلاب إلى المدرسة، وتقديم البرامج التوعوية والإرشادية للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

وأشار مدير إدارة التعليم العام بالهيئة إلى أن برنامج رياض أطفال الهيئة الملكية بالجبيل استكمل إجراءات تسجيل الأطفال الملتحقين بالروضات، وإنهاء كافة الاستعدادات للأسبوع التمهيدي وبداية العام الدراسي، مبيناً أن مدينة الجبيل الصناعية شهدت هذا العام افتتاح عدداً من المدارس.

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10:20ت م

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