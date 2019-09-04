السعودية اليوم / مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران يلتقي مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة



نجران 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي أمس، مدير عام فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة راشد بن محمد آل منجم.

واطلع العصيمي خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمقر الفرع على أهداف المركز ودوره بالمنطقة، وعنايته بترسيخ الوحدة الوطنية، وجهوده في تعزيز روح المواطنة داخل المجتمع.

من جانبه، أوضح آل منجم دور المركز في حماية النسيج المجتمعي، مبيناً أهمية دور الشباب في تقديم المبادرات التي من شأنها العمل على ترسيخ التلاحم الوطني، معرباً عن تقديره لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران الذي يسعى لفتح مزيد من قنوات التواصل مع المجتمع؛ لترسيخ قيم التعايش والحوار.

وقدّم العصيمي في ختام اللقاء ــ هدية لسعادة الأستاذ راشد آل منجم، عبارة عن مصحف مذهّب من مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

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09:56ت م

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