

مكة المكرمة 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة من إنقاذ حياة حاجة مصابة بضعف مفاجئ بالجزء الأيمن من الجسم وتدهور في مستوى الوعي.

وتبين بعد إجراء الفحوصات وجود ورم بالفص الأمامي الأيسر للدماغ يسمى ورم الدبقيات القليلة التغصن "low grade oligodenroglioma".

وبفضل من الله أجريت العملية، حيث أستغرقت 7 ساعات ونصف جرى خلالها إستئصال الورم بإستخدام الميكروسكوب الجراحي وجهاز الكافيترون لتفتيت أورام الدماغ بالموجات فوق الصوتية وخلال أيام أستفاقت المريضة وأظهرت تحسناً كاملاً في مستوى الوعي وقوة الجهة اليمنى من الجسم، وغادرت المستشفى، كما تم وضع خطة علاجية كاملة لتتابعها في بلدها عند عودتها.

// انتهى //

09:49ت م

0023





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جراحة ناجحة لإنهاء معاناة حاجة بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.