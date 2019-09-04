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2019-09-04 المدني: احذروا أمطار الباحة متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات القرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.









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