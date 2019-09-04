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2019-09-04 جراحة 7 ساعات تُنهي معاناة حاجة في مكة المكرمة وُضعت لها خطة علاجية لتتابعها في بلدها عند عودتها متابعات الخليج 365 - واس تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة من إنقاذ حياة حاجة مصابة بضعف مفاجئ بالجزء الأيمن من الجسم وتدهور في مستوى الوعي.

وتبين بعد إجراء الفحوصات وجود ورم بالفص الأمامي الأيسر للدماغ يسمى ورم الدبقيات القليلة التغصن “low grade oligodenroglioma”.

وبفضل من الله أجريت العملية، حيث أستغرقت 7 ساعات ونصف جرى خلالها إستئصال الورم بإستخدام الميكروسكوب الجراحي وجهاز الكافيترون لتفتيت أورام الدماغ بالموجات فوق الصوتية وخلال أيام أستفاقت المريضة وأظهرت تحسناً كاملاً في مستوى الوعي وقوة الجهة اليمنى من الجسم، وغادرت المستشفى، كما تم وضع خطة علاجية كاملة لتتابعها في بلدها عند عودتها. Advertisements









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