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2019-09-04 اصطدام مركبة في عمود يوقع إصابات على الدائري الرابع متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) وقوع حادث اصطدام مركبة في عمود إنارة وانقلابها في العاصمة المقدسة.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الحادث وقع على طريق الدائري الرابع في حي العسلية، حيث تم مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة.

ولم يتضح بعد عدد الإصابات جراء الحادث أو أي تفاصيل أخرى عن الواقعة.









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