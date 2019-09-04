الأحوال ترد على استفسارات بشأن صورة البطاقة وتعديل الاسم

2019-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت الأحوال المدنية على استفسار مواطن بشأن إمكانية تصوير البطاقة الوطنية بدون ارتداء الشماغ.

وقالت الأحوال إنه يجب الالتزام بالزي الرسمي خلال تصوير البطاقة، مقدمة بعض التوجيهات في هذا الشأن، ومنها يجب أن يكون الشماغ حديثًا وملونًا، وأن تكون صورة ذات خلفية بيضاء وبدون نظارات.

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كما تفاعلت مع استفسار آخر بشأن تغيير الاسم في الهوية، وأوضحت أنه يجب التقدم لأحد مكاتب الأحوال المدنية بطلب تعديل وهناك سيتم إفادة المستفيد بالمطلوب، مشيرةً إلى أن الإجراءات غير مرتبطة بوقت وتنتهي بانتهاء مسوغاتها.

وأشارت الأحوال المدنية في سياق آخر إلى أن الآلية المعتمدة في تسليم بطاقة الأحوال هي مطابقة رقم السجل المدني ومطابقة الصورة مع صاحبها.