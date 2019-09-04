- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأحوال ترد على استفسارات بشأن صورة البطاقة وتعديل الاسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأحوال ترد على استفسارات بشأن صورة البطاقة وتعديل الاسم
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت الأحوال المدنية على استفسار مواطن بشأن إمكانية تصوير البطاقة الوطنية بدون ارتداء الشماغ.
وقالت الأحوال إنه يجب الالتزام بالزي الرسمي خلال تصوير البطاقة، مقدمة بعض التوجيهات في هذا الشأن، ومنها يجب أن يكون الشماغ حديثًا وملونًا، وأن تكون صورة ذات خلفية بيضاء وبدون نظارات.
كما تفاعلت مع استفسار آخر بشأن تغيير الاسم في الهوية، وأوضحت أنه يجب التقدم لأحد مكاتب الأحوال المدنية بطلب تعديل وهناك سيتم إفادة المستفيد بالمطلوب، مشيرةً إلى أن الإجراءات غير مرتبطة بوقت وتنتهي بانتهاء مسوغاتها.
وأشارت الأحوال المدنية في سياق آخر إلى أن الآلية المعتمدة في تسليم بطاقة الأحوال هي مطابقة رقم السجل المدني ومطابقة الصورة مع صاحبها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال ترد على استفسارات بشأن صورة البطاقة وتعديل الاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.