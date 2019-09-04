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خطوات مفيدة لرفع مستوى التركيز وزيادة التحصيل الدراسي
منها تحديد الأولويات
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الأربعاء، خطوات “مفيدة” تهدف إلى رفع مستوى التركيز وزيادة التحصيل الدراسي.
وقال تعليم مكة إنه يجب الالتزام بهذه الخطوات ومنها التأكد من ترتيب الأدوات المدرسية، التي يحتاجها الطالب طيلة العام الدراسي، بحيث يسهل الوصول إليها متى أراد، وأنه يجب مراجعة الأعمال والواجبات المدرسية لكي يتعرف الطلاب والطالبات على مهامهم اليومية وينجزوا جميع الأعمال والواجبات بدون تأخير.
وشدد تعليم مكة المكرمة على ضرورة تحديد الأولويات ثم إنجاز الأهم أولًا، وذلك لأن تحديد الأولويات يمكن الطلاب من التركيز على الإنجاز ويجعل يومهم سعيدًا، مع تجنب المشتتات مثل أجهزة المحمول والألعاب الإلكترونية حتى يركز الطلاب في الأهم.
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