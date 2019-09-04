، كتابة المهر في عقد النكاح بعملة غير الريال السعودي .. "العدل" توضّح ،

محمد بن مسعود - الدمام - التأكّد من رضا المخطوبة بالزواج يكون بسؤال شخصي لها من المأذون

أكّدت وزارة العدل، أنه يمكن كتابة المهر في عقد النكاح بغير عملة الريال السعودي؛ حيث جاء ذلك في معرض رد حساب "التواصل العدلي" بـ "تويتر"، على أحد السائلين صباح الأربعاء.

ووفق وزارة العدل تشمل متطلبات عقد النكاح حضور أطراف عقد النكاح، وهم: الخاطب، والمخطوبة، وولي المرأة، ومعهم ما يثبت شخصياتهم (بطاقة الأحوال ودفتر العائلة الأصل)، وحضور شاهديْن عارفيْن بالمرأة ووليها، ويستحسن أن يكونا من القرابة ومعهما أصل إثباتهما الشخصي، وذلك ليشهدا على إجراء العقد ومقدار المهر والشروط.

ومن المتطلبات أيضاً إحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج للخاطب والمخطوبة، ويكون صادراً من مستشفى معتمد، والتأكّد من رضا المخطوبة وموافقتها على النكاح، وذلك بسؤال المأذون شخصياً لها عن موافقتها وعن شروطها ومعرفة مقدار الصداق، وهل هو مقبوض أو غير مقبوض ومقدار الصداق المعجل والمؤجل؟

وتتضمن المتطلبات إحضار صك الطلاق الأصل للمرأة المطلقة، والتأكّد من انتهاء العدة وعدم مراجعتها من زوجها الأول، وإحضار صك الوكالة الأصل إذا كان عقد النكاح يجري بوكالة من الولي أو الخاطب، ويتأكّد من أن الوكيل مخول بالتزويج، وإحضار صك حصر الورثة الأصل للمرأة المتوفى والدها أو المتوفى عنها زوجها.