، نوفاك: سأكون في السعودية قريبًا للتمهيد لزيارة بوتين المرتقبة للمملكة ،

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أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أنه يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية لوضع النقاط على الحروف قبل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية.
وقال نوفاك للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس: "أخطط لزيارة المملكة العربية السعودية قريبًا "لضبط الساعة"، قبل زيارة الرئيس بوتين إلى المملكة العربية السعودية".
ووفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم، كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين، من قِبَل الرئيس الروسي في أكتوبر عام 2018.
أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، استمرار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية.
وكان "نوفاك" قد تَبَاحث سابقًا في تفاصيل الاستعدادات للزيارة المرتقبة في أكتوبر المقبل إلى المملكة العربية السعودية، مع وزير الطاقة خالد الفالح الشهر الماضي.
نوفاك: سأكون في السعودية قريبًا للتمهيد لزيارة بوتين المرتقبة للمملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-04
أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أنه يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية لوضع النقاط على الحروف قبل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية.
وقال نوفاك للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس: "أخطط لزيارة المملكة العربية السعودية قريبًا "لضبط الساعة"، قبل زيارة الرئيس بوتين إلى المملكة العربية السعودية".
ووفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم، كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين، من قِبَل الرئيس الروسي في أكتوبر عام 2018.
أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، استمرار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية.
وكان "نوفاك" قد تَبَاحث سابقًا في تفاصيل الاستعدادات للزيارة المرتقبة في أكتوبر المقبل إلى المملكة العربية السعودية، مع وزير الطاقة خالد الفالح الشهر الماضي.
04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
08:53 AM
الناطق الصحفي باسم الكرملين كان قد أكّد استمرار التحضير للزيارة
أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أنه يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية لوضع النقاط على الحروف قبل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية.
وقال نوفاك للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس: "أخطط لزيارة المملكة العربية السعودية قريبًا "لضبط الساعة"، قبل زيارة الرئيس بوتين إلى المملكة العربية السعودية".
ووفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم، كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين، من قِبَل الرئيس الروسي في أكتوبر عام 2018.
أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، استمرار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية.
وكان "نوفاك" قد تَبَاحث سابقًا في تفاصيل الاستعدادات للزيارة المرتقبة في أكتوبر المقبل إلى المملكة العربية السعودية، مع وزير الطاقة خالد الفالح الشهر الماضي.
، نوفاك: سأكون في السعودية قريبًا للتمهيد لزيارة بوتين المرتقبة للمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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