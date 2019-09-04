Enquire رابط الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة أو الجواز عبر مكتب العمل

لقد سجلت كلمة رابط الاستعلام عن عامل وافد الآلاف من عمليات البحث على محرك البحث “جوجل” خلال الايام السابقة، ويرجع هذا إلى أهمية هذه الخدمة التى تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لكل المواطنين السعوديين خاصة رجال الاعمال منهم وأصحاب الشركات الذين يستقدمون عمالة وافدة إلى الأراضي السعودية.

ونحن نهتم بكل الأمور التى تهم المغتربين المصريين والعرب فى الأراضي السعودية وتُعد هذه الخدمة أحد أبرز الخدمات المرتبطة بهم، ولهذا نكتب لكم هذا المقال في موقعنا “عرب نيوز” فى ظل اهتمامنا بالشأن السعودي لنُبين لكم رابط الاستعلام عن وافد، فتابعونا.

الاستعلام عن وافد

تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى تقديم خدماتها بشكل الكتروني مميز لجميع المواطنين والمقيمين السعوديين مثل خدمة الاستعلام عن مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي، هذا الأمر الذي سهل الكثير من الوقت والجهد على ملايين المواطنيين الذيم كانوا يضطرون فى السابق إلى الذهاب إلى مقرات مكاتب العمل وكان هذا يأخذ من وقتهم وجهدهم الكثير والكثير، ونوضح لكم خطوات الاستعلام عن عامل وافد كالتالى:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية .

. قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم خدمات إلكترونية للمنشآت.

قم بإختيار على الإستعلام عن عامل وافد.

اكتب بياناتك مثل رقم البطاقة والجواز، قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة وبدقة.

ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك.

الآن تظهر أمامك كافة البيانات التى تبحث عنها عن الوافد الجديد.

استعلام عن عامل وافد

كما فعلت وزارة الداخلية عبر منصة أبشر الاستعلام عن صلاحية الاقامة بشكل إلكتروني توفر وزارة العمل والتنمية الإجتماعية جميع خدماتها الإلكترونية ومنها طريقة الاستعلام عن عامل وافد بشكل مجانى دون دفع أى رسوم بالإضافة إلى أن الخدمة أصبحت مقدمة بشكل إلكتروني بسيط، وقد سهلت هذه الخدمة الإلكترونية الكثير والكثير على أصحاب الشركات ورجال الأعمال الذين يستقدمون عمالة جديدة كل عام ويريدون معرفة التفاصيل حول العامل الوافد، فكل هذا أصبح لا يتطلب أكثر ممن الجلوس لمدة ربع ساعة أمام الإنترنت على موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

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الاستعلام عن وافد هارب

ننقل لكم كل تفاصيل وخطوات الاستعلام عن وافد هارب برقم الإقامة، ونوضح لكم كافة المعلومات التي تحتاجها لتستعلم عن وافد برقم الإقامة فقط، وحينها ستكتشف إذا كانت صلاحية إقامته سارية أم منتهية، ويجب على كل شخص وافد إلى السعودية أن يقنن أوضاعه حتى لا يتم محاسبته قانونياً.

وزارة العمل الاستعلام عن وافد

كما فعت وزارة الدخلية عبر بوابة أبشر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل إلكتروني أقدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على خطوة جعل جميع خدماتها وعلى رأسهم خدمة الاستعلام عن وافد بطريقة إلكترونية تسهيلاً للمواطنين ورجال الأعمال السعوديين، فمع التطور الذي يشهده العالم من حولنا فى كل المجالات أصبح من الضروري أن نستخدم التكنولوجيا فى الوزارات تسهيلاً للمواطنين.

وفى نهاية مقالنا اليوم لايعنا إلا أن نقول لكم أننا نرجو أن نكون عند حسن ظنكم بما نقدمه ونكتبه من مقالات كما يسعدنا أن نرى تفاعلكم معنا بالأسئلة والاستفسارات عبر التعليقات بالأسفل، وسنرد على كل أسئلتكم فى أسرع وقت ممكن