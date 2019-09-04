“check” طريقة التسجيل في نظام نور 1441 لطلاب الصف الأول الابتدائي والروضات الحكومية

نكتب لكم فى هذه المقالة عن طريقة التسجيل فى نظام نور التعليمي، فهو أفضل نظام تعليمي يتبع المملكة العربية السعودية، ويقوم على إحداث تواصل بين المدرسة من جهة والطالب وولي الأمر من جهة أخري، ويطلع أولياء الأمور بشكل إلكتروني على تقييم أداء أبنائهم ودرجاتهم وحضورهم وغيره من الأمور الذي يوفرها نظام نور الإلكتروني.

ونود التنويه أن وزارة التعليم قد جهزت عدة خطط لكي يكون العام الدراسي الجديد مميز وبه أساليب تعليمية حديثة، ونحن فى هذه المقال من خلال موقعنا “عرب نيوز” نوضح لكم رابط التسجيل فى نظام نور الإلكتروني، فإلى نص المقال.

طريقة التسجيل فى نظام نور

بدء النظام الإلكتروني لنظام نور فى تلقي طلبات كل من الروضات الأهلية والحكومية وطلاب الصف الأول الإبتدائي ووقد سجل الموقع عدد كبير من الزيارات يقدر بالملايين خلال يومين، ونحن نوضح لكم الآن طريقة التسجيل فى نظام نور كالتالي:

نظام نور التعليمي

يمثل نظام نور التعليمي أهمية قصوى لدي كل المهتمين بالشان التعليمي داخل المملكة العربية السعودية، فهو يعتبر أداة وصل بين المدرسة من جهة وأولياء الامور والطلاب من جهة أخرىن كما يسمح لأولياء الأمور بالإطلاع على التقييم الشهري ونتائج الإختبارات لأبنائهم الطلاب، وقياس مدى حضورهم وغيابهم.