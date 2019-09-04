السعودية اليوم / الأحوال المدنية تشارك في مهرجان الرمان الوطني في الباحة



الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

شاركت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة في مهرجان الرمان الوطني الثامن، الذي يقام في قرية ترف رغدان بالباحة، حيث تقدم العربة خدماتها للرجال في الفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف مساءً إلى الساعة التاسعة مساءً حتى غد، وذلك تنفيذاً لمبادرة "نأتي إليك" الخاصة بخدمة القطاعات الحكومية والخاصة.

وتستقبل الوحدة المتنقلة المستفيدين من خدمات الأحوال المدنية خلال فترة وجودها بالموقع، إذ تقدم خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع.

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