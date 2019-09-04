السعودية اليوم / أكثر من 9 آلاف مستفيد من خدمات عيادات مركز الغدد الصماء والسكري بجازان



الرياض 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

استقبلت عيادات مركز الغدد الصماء والسكري بصحة جازان 9534 مراجعاً خلال النصف السنوي الأول من العام 2019، واستقبل قسم التغذية بالمركز خلال الفترة نفسها 1393 حالة، بينما استقبل قسم التثقيف الصحي 1137 حالة، وتم إجراء 9161 فحصاً مخبرياً.

وأبانت صحة جازان أن قسم العيون بالمركز قام بفحص 2886 حالة، فيما استقبل قسم البصريات 1747 حالة، وتم صرف 23742 وصفة دوائية من صيدليات المركز، فيما استقبل قسم القدم السكرية 1899 حالة خلال هذه الفترة.

كما قدم المركز الخدمة الاجتماعية لـ 1641 حالة، وتم فتح 435 ملفاً جديداً في سجلات المركز.

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09:19ت م

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