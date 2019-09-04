السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه بهطول أمطار على منطقة جازان



جيزان 05 محرم 1441 هـ الموافق 04 سبتمبر 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي ، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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08:09ت م

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