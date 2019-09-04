تعيش في الإمارات فكيف تسجل في حساب المواطن ؟

2019-09-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءلت مواطنة عن آلية التقديم للحصول على دعم حساب متابعات الخليج 365 خلال الفترة المقبلة، علمًا بأنها تعيش في الإمارات وأبناءها يحملون الجنسية الإماراتية.

ورد حساب متابعات الخليج 365 على الاستفسار بالقول: إن بإمكان الزوجة السعودية التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع، ولا بد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح عن طريق أيقونة “إدارة المرفقات”، وفي حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.

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وأضاف البرنامج أنه بالنسبة لكونها تعيش في الإمارات، فبإمكانها التسجيل، حيث يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا، ويتم استقطاعها من دعم حساب متابعات الخليج 365 سواء بشكل متواصل أو متقطع تبدأ من تاريخ إقرار سياسة البرنامج، مشددًا على أنه لا بد وأن يكون الآيبان البنكي باسم المتقدم بالطلب.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.